В Бучанском районе ВСУ подбили вертолет оккупантов
- 17.03.2022, 17:16
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Вертолет оккупантов Ка-52 провалил боевую задачу.
В Бучанском районе (Киевская область) Вооруженные силы Украины (ВСУ) подбили российский вертолет Ка-52. Об этом 17 марта сообщили в Киевской областной военной администрации (ОВА) в Facebook.
«В 11.45 были обнаружены два вражеских вертолета, вошедших в зону поражения украинских войск. В результате работы нашей ПВО Сухопутных войск один вертолет врага был поврежден», – говорится в сообщении.
Отмечается, что захватчики были вынуждены вернуться, а их боевая задача была сорвана.