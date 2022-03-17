Юрист-международник: Путина в Гаагу не довезут 7 17.03.2022, 18:01

11,736

Приспешники диктатора сделают все, чтобы он ушел в мир иной до статуса подсудимого.

После вероломного вторжения российских войск на территорию Украины, сторонники президента страны-оккупанта Владимира Путина сделают все возможное, чтобы его не довезли живым до Гааги.

Такой прогноз озвучил юрист-международник Борис Бабин, пишет unian.net.

"Даже если главу российского государства в Гаагу не довезут (а я думаю, его приспешники сделают все, чтобы он ушел в мир иной до статуса подсудимого), то все равно останется куча российских чиновников первого эшелона (правительство, генеральный штаб, ключевые украинские коллаборанты), которые, безусловно, будут отвечать в Гааге за совершение преступлений против человечности, военных преступлений, преступлений агрессии", - заявил юрист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».