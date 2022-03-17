Украинский летчик направил свой подбитый самолет на колонну техники оккупантов 7 17.03.2022, 18:18

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Видео героического поступка.

В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент бомбардировки украинскими пилотами колонны оккупантов и гибель одного из пилотов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден момент, когда один из самолетов во время боя начинает падать на колонну с небольшой высоты, а пилот катапультируется в этот момент.

Во второй части записи показана российская техника, очевидно, уничтоженная украинскими пилотами. Согласно данным автора, бой проходил в Херсонской области в начале российского вторжения.

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