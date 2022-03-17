закрыть
17 марта 2022, четверг, 19:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский летчик направил свой подбитый самолет на колонну техники оккупантов

7
  • 17.03.2022, 18:18
  • 21,784
Украинский летчик направил свой подбитый самолет на колонну техники оккупантов

Видео героического поступка.

В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент бомбардировки украинскими пилотами колонны оккупантов и гибель одного из пилотов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден момент, когда один из самолетов во время боя начинает падать на колонну с небольшой высоты, а пилот катапультируется в этот момент.

Во второй части записи показана российская техника, очевидно, уничтоженная украинскими пилотами. Согласно данным автора, бой проходил в Херсонской области в начале российского вторжения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип
Горжусь тем, что я белоруска
Горжусь тем, что я белоруска Наталья Радина
Это война никому не нужна
Это война никому не нужна Валерий Сахащик
Белорусам надо готовиться к скорой смене власти в стране
Белорусам надо готовиться к скорой смене власти в стране Читатель