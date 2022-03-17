В Харькове вспыхнул масштабный пожар на рынке «Барабашово» из-за вражеского обстрела

В Харькове вспыхнул масштабный пожар на рынке «Барабашово» из-за вражеского обстрела1
- 17.03.2022, 18:32
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Видеофакт.
Сегодня, 17 марта Харьков в очередной раз подвергся обстрелу оккупационных войск. В результате чего вспыхнул крупный пожар на рынке «Барабашово».
Об этом сообщает «Суспильне. Харьков».
«Дым над Харьковом. В результате обстрелов горит рынок в Киевском районе», - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, на рынке «Барабашово» масштабный пожар, пепел от которого разлетается по всему городу. Как заметно из кадров, над всем городом образовался огромный густой слой дыма.