Каждый новый час на европейских радиостанциях будет начинаться с украинской песни

Каждый новый час на европейских радиостанциях будет начинаться с украинской песни2
- 17.03.2022, 18:37
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Каждый желающий может предложить собственный топ песен.
Плейлист из украинских песен для европейского радио пока формируется.
Украина предварительно договорилась с Европейским союзом радиовещания, чтобы каждый новый час на европейских радиостанциях начинался с украинской песни. Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"Наша музыка является важной частью украинской культуры. Она всегда являлась поддержкой духа для каждого человека. Ее колорит и этномотивы завоевывают все больше ценителей в мире. Вспомним только прошлогодний фурор на "Евровидении". И вот у меня отличная новость по этому поводу: совместно с первой леди Еленой Зеленской МКИП организует ежечасную трансляцию украинских песен на европейском радио", – написал он.
Плейлист для трансляции еще формируется. Каждый желающий может предложить собственный топ песен в комментариях к посту Зеленской в Facebook.