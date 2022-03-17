Каждый новый час на европейских радиостанциях будет начинаться с украинской песни 2 17.03.2022, 18:37

1,474

Каждый желающий может предложить собственный топ песен.

Плейлист из украинских песен для европейского радио пока формируется.

Украина предварительно договорилась с Европейским союзом радиовещания, чтобы каждый новый час на европейских радиостанциях начинался с украинской песни. Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Наша музыка является важной частью украинской культуры. Она всегда являлась поддержкой духа для каждого человека. Ее колорит и этномотивы завоевывают все больше ценителей в мире. Вспомним только прошлогодний фурор на "Евровидении". И вот у меня отличная новость по этому поводу: совместно с первой леди Еленой Зеленской МКИП организует ежечасную трансляцию украинских песен на европейском радио", – написал он.

Плейлист для трансляции еще формируется. Каждый желающий может предложить собственный топ песен в комментариях к посту Зеленской в Facebook.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».