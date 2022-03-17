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Каждый новый час на европейских радиостанциях будет начинаться с украинской песни

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  • 17.03.2022, 18:37
  • 1,474
Каждый новый час на европейских радиостанциях будет начинаться с украинской песни

Каждый желающий может предложить собственный топ песен.

Плейлист из украинских песен для европейского радио пока формируется.

Украина предварительно договорилась с Европейским союзом радиовещания, чтобы каждый новый час на европейских радиостанциях начинался с украинской песни. Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Наша музыка является важной частью украинской культуры. Она всегда являлась поддержкой духа для каждого человека. Ее колорит и этномотивы завоевывают все больше ценителей в мире. Вспомним только прошлогодний фурор на "Евровидении". И вот у меня отличная новость по этому поводу: совместно с первой леди Еленой Зеленской МКИП организует ежечасную трансляцию украинских песен на европейском радио", – написал он.

Плейлист для трансляции еще формируется. Каждый желающий может предложить собственный топ песен в комментариях к посту Зеленской в Facebook.

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