Чехия приняла уже 270 000 украинских беженцев

Чехия приняла уже 270 000 украинских беженцев2
- 17.03.2022, 19:13
- 1,082
Чешский парламент принял закон об оказании беженцам помощи в размере 200 евро в месяц.
Премьер-министр Чехии Петер Фиала заявил, что страна уже не может принимать новых беженцев из охваченной войной Украины. Чехия уже приняла к себе примерно 270 тысяч украинских граждан.
Об этом сообщает издание NU.
«Мы должны понимать, что достигаем предела того, что мы можем принять без особых проблем», - сказал Фиала.
Недавно чешский парламент принял закон об оказании нуждающимся беженцам помощи в размере 200 евро в месяц. Кроме того, чешские власти предоставляют по 120 евро на каждого беженца в месяц тем, кто принял к себе украинцев.