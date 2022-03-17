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Чехия приняла уже 270 000 украинских беженцев

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  • 17.03.2022, 19:13
  • 1,082
Чехия приняла уже 270 000 украинских беженцев

Чешский парламент принял закон об оказании беженцам помощи в размере 200 евро в месяц.

Премьер-министр Чехии Петер Фиала заявил, что страна уже не может принимать новых беженцев из охваченной войной Украины. Чехия уже приняла к себе примерно 270 тысяч украинских граждан.

Об этом сообщает издание NU.

«Мы должны понимать, что достигаем предела того, что мы можем принять без особых проблем», - сказал Фиала.

Недавно чешский парламент принял закон об оказании нуждающимся беженцам помощи в размере 200 евро в месяц. Кроме того, чешские власти предоставляют по 120 евро на каждого беженца в месяц тем, кто принял к себе украинцев.

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