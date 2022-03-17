Что происходит на минских заводах 10 17.03.2022, 19:24

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Минские заводы останавливает военкомат.

Подписчики телеграм-канала БОР сразу с трех предприятий Минска сегодня написали нам об интересных наблюдениях.

МАЗ:

«Сегодня в нашем цехе не пришли на работу больше 20 мужчин. Зашла спросила в табельной, сказали по повестке в военкомат вызвали. А нам-то как работать. Не вышли слесаря, а у меня станок стал. Пол смены просидела без дела. Позвонила знакомым, говорят и у них в цехах где десяток, где два мужиков в военкоматах».

МТЗ:

«У нас сегодня молодняк на работу не пришел. Говорят централизовано в военкомат вызвали. Плюс несколько старожил. Самое смешное вызвали сменщика, а ему 43 года. Говорит вроде как для переписи какой-то».

Атлант:

«У нас мужчин сегодня вызвали в военкомат. Некому работать. На прошлой неделе приходили из военкомата люди в форме, в личном столе информацию сверяли. А теперь вот мужчин вызывать начали. Их что на войну готовят? Сыну тоже повестка пришла, дали направление на медкомиссию».

Есть ощущение, что Беларусь приходит в режим военного положения. Мобилизация идет полным ходом. Сипатый шизофреник всё таки собирается втянуть в войну белорусов.

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