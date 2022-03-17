Наиболее загружаемым в Украине стало приложение Starlink Илона Маска 7 17.03.2022, 19:51

5,396

В страну доставлены три станции спутникового интернета.

Первая партия станций спутникового интернета Starlink прибыла в Украину 1 марта 2022 года, вторая – 10 марта, третья - 15 марта.

Наиболее загружаемым приложением в Украине стало приложение Starlink, которое позволяет пользователям смартфонов получить доступ к спутниковому интернету от Space X. Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, приложение было загружено 21 тыс. раз в воскресенье, 13 марта, по всему миру в обоих магазинах App Store и Google Play.

Это самое большое количество скачиваний в мире за один день. Причем большинство осуществлялось из Украины", - написал Федоров.

Он отметил, что в Украине данное приложение загрузили почти 100 тыс. раз, а количество его инсталляций в мире за последние две недели возросло более чем в три раза.

Станции спутникового интернета Starlink работают в Украине, чтобы поддержать надлежащее функционирование критической инфраструктуры и услуги в сфере здравоохранения, финансов и энергетики.

Напомним, Starlink стал активен на территории Украины 27 февраля 2022 года.

Первая партия станций спутникового интернета Starlink прибыла в Украину 1 марта 2022 года, вторая – 10 марта, третья - 15 марта.

Starlink разработан, чтобы предоставлять широкополосный доступ к интернету в местах, где доступ был ненадежен или полностью отсутствует. Приложение нужно, чтобы установить связь со спутником.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».