Родители белорусского солдата: Подумали – в плену, а оказалось, что моет русские танки от останков 40 17.03.2022, 20:20

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История белорусского солдата-срочника.

«Нашей Ніве» стала известна история белорусского солдата-срочника, который призывался в одну из частей на западе страны. Недавно он позвонил родителям с незнакомого номера в Вайбер с просьбой привезти лекарств от рвоты и тошноты под Гомель.

«Первая мысль — что сын в украинском плену и ранен, — передают нам содержание разговора родственники. — Поэтому сразу сказали: давай говори как есть, почему ты не в своей части, для чего тебе лекарство, где ты находишься?

Но, оказалось, что он в районе Комарина, под Гомелем, и вместе с другими солдатами срочной службы участвует в восстановлении подбитой и сломанной российской техники [Комарин — последний населенный пункт в Беларуси на дороге к украинскому Чернобылю вздож Припяти. Эта дорога полностью занята российскими войсками, которые по ней осуществляют обеспечение своих сил под Киевом. — Прим.].

А лекарства от рвоты ему нужны потому, что они с ребятами отмывают технику, которая пострадала в боях, и, как он выразился, имеет на себе фрагменты человеческих тел, останков, от чего парней тошнит. Вот так».

Подтвердить детали этой истории из других источников нам не удалось из-за закрытости белорусской военной системы, но удалось найти родственников других солдат, которые подтвердили, что слышали от своих детей фразы вроде «под Гомелем моем танки».

Судя по всему, Россия несет в Украине большие потери в технике и живой силе.

Из Беларуси при этом осуществляется тыловое обеспечение операции: на белорусских аэродромах базируется российская авиация, здесь ремонтируется техника и лечат раненых.

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