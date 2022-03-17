Костромская телерадиокомпания сообщила о гибели сразу пяти военных в Украине 13 17.03.2022, 20:25

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Фото: AFP

В том числе командира полка ВДВ.

Государственная телерадиокомпания Кострома сообщает о гибели в ходе «специальной операции» на территории Украины сразу пяти местных военнослужащих, в том числе командира костромского полка Сергея Сухарева. Также, по данным телерадиокомпании, погибли старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярёв и капитан Алексей Никитин.

Российские государственные СМИ сообщают о потерях в Украине, и вообще о ходе войны, основываясь исключительно на российских же официальных источниках. Данные об общих потерях министерство обороны раскрыло всего один раз 2 марта (тогда сообщили о 498 погибших), но региональные власти довольно часто сообщают о гибели военнослужащих, проживавших в регионе.

331-й гвардейский парашютно-десантный полк, которым командовал полковник Сухарев, принимал участие в обеих чеченских кампаниях и в пятидневной войне в Южной Осетии в 2008 году.

В 2014 году 10 костромских десантников попали в плен под Иловайском, в штурме которого они принимали участие без опознавательных знаков. Российское военное командование, отрицавшее в тот момент участие армии России в боях на востоке Украины, заявило тогда, что десантники просто заблудились во время учений и случайно пересекли границу.

По итогам летних учений 2017 года министр обороны Сергей Шойгу присвоил полку звание «Ударный». Гвардии полковник Сергей Сухарев командовал 331-м полком с 2021 года.

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