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Российские оккупанты похитили главу общины в Харьковской области

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  • 17.03.2022, 20:56
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Российские оккупанты похитили главу общины в Харьковской области

Виктора Терещенко похитили прямо из рабочего кабинета.

Русские похитили главу Великобурлукской общины в Харьковской области Виктора Терещенко.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Facebook.

«Российские оккупанты понимают, что они проиграли войну в Харьковской области, им Харьков не взять. И они продолжают свой террор против мирного населения, в частности, против глав территориальных общин Харьковской области.

Сегодня к нам пришло сообщение, что они похитили из рабочего кабинета Виктора Николаевича Терещенко, председателя Великобурлукской территориальной общины».

«По нашей информации, они вызвали его на свое рабочее место и затем под этим поводом забрали в местный участок полиции. И сейчас держат его там, не отпускают».

Синегубов заявил, что власти будут делать все для освобождения Терещенко.

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