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Байден назвал Путина кровавым диктатором и чистейшим головорезом

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  • 17.03.2022, 21:02
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Байден назвал Путина кровавым диктатором и чистейшим головорезом

Видеофакт.

Президент США Джо Байден окончательно перестал подбирать слова для характеристики российского президента Владимира Путина после вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление американского президента.

Байден вспомнил Путина, назвав его «кровавым диктатором и чистейшим головорезом», во время речи в Капитолии. Президент посетил ланч в честь Дня святого Патрика у спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Накануне Байден использовал относительно Путина другой эпитет – «военный преступник». Ранее официальные лица США избегали подобных высказываний в адрес лидера РФ. Тогда они объясняли этот подход необходимостью соблюдать точность формулировки, в частности, юридическую.

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