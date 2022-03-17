Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 17 марта 1 17.03.2022, 21:28

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Российские оккупанты потеряли наступательный потенциал.

Российско-оккупационные войска имеют значительные проблемы с логистикой, поэтому потеряли наступательный потенциал и остановлены по всем направлениям.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены по всем направлениям. Противник имеет значительные проблемы с логистикой, продолжает нести урон. На отдельных направлениях блокирует подразделения Вооруженных Сил Украины. В связи с тем, что враг использовал почти весь комплект крылатых ракет морского базирования "Калибр" и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе первых двадцати суток операции, он продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам крупных городов с использованием вооружения неизбирательного действия.

В нарушение требований Международного гуманитарного права российские оккупанты продолжают брать в заложники и убивать гражданских лиц, расстреливать гражданские автомобили, препятствовать движению гуманитарных колонн для эвакуации населения определенными и взаимосогласованными "зелеными коридорами", использовать объекты гражданской инфраструктуры для размещения вооружения и техники, мародерство.

Враг продолжает держать Украинский город Мариуполь в осаде и перешел к тотальному уничтожению объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и объектов жизнеобеспечения, чем создает предпосылки для углубления гуманитарного кризиса в городе.

С целью устрашения гражданского населения на временно занятых территориях захватчики прибегают к похищениям и задержаниям представителей органов государственной власти и местного самоуправления.

Кроме подразделений российских вооруженных сил в Херсонской области зафиксировано нахождение сотрудников полиции Краснодарского края и временно оккупированного россиянами Крыма. Оперативные группы ФСБ осуществляют карательные функции. Врагом проводится агитация по привлечению местного населения к так называемой "полиции".

По имеющейся информации, в связи с невозможностью качественного комплектования группировок оккупационных войск, с 20 марта этого года на временно оккупированных территориях Донецкой области начинается очередная волна мобилизации в ряды 1-го армейского корпуса.

Авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии вооруженных сил РФ понесли значительные потери. Морально-психологическое состояние летного состава крайне неудовлетворительное. Продолжаются случаи написания рапортов на увольнение в связи с нежеланием участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Украинские защитники нанесли значительный урон подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущих боевые действия в районах городов Харькова и Изюма. Утрачено до 30 процентов личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, подразделения сил обороны ликвидировали командира 3-й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева.

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