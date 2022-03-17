CNN: Китай постепенно дистанцируется от российской экономики 17.03.2022, 21:47

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Пекин не оказывает Москве никаких услуг и не спасает рубль.

Китай тихо дистанцируется от пострадавшей от санкций российской экономики.

Об этом пишет издание CNN.

"Теперь, когда экономика России подверглась санкциям со всего мира, появляется все больше доказательств того, что готовность и способность Китая помочь своему северному соседу могут быть ограничены. Пекин отказался осудить нападение России на Украину, но хочет избежать влияния санкций, которые он неоднократно осуждал как неэффективный способ разрешения кризиса", - отмечает издание.

Хотя Китай является торговым партнером России №1, Пекин имеет другие приоритеты. Торговля между двумя странами составила всего 2% общего объема торговли Китая. Согласно статистике китайской таможни за прошлый год, у Европейского Союза и Соединенных Штатов гораздо большие доли.

В последние несколько недель, чтобы дистанцироваться от изолированной российской экономики Пекин принял ряд решений.

С начала войны в Украине российский рубль уже потерял более 20% своей стоимости как к доллару, так и к евро. Позволяя российской валюте упасть по отношению к юаню, Пекин не оказывает Москве никаких услуг и не спасает рубль.

Также Пекин отказывает в конвертации резервов. РФ имеет 90 миллиардов долларов в юанях, но Китай не разрешил конвертировать эти деньги в доллары или евро.

В то же время Китай отказался отправлять запчасти для самолетов в Россию после отмены поставок из Европы и США.

Также Пекин заморозил инвестиции в инфраструктуру.

"Всемирный банк остановил все свои программы в России и Беларуси после вторжения в Украину... Более неожиданным, пожалуй, является решение Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Пекине сделать то же самое", - добавило издание.

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