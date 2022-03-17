Генштаб ВСУ: РФ использовала почти все свои «Искандеры» и «Калибры» в войне с Украиной 12 17.03.2022, 23:07

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Война России против Украины длится 22-й день.

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия использовали почти весь комплект оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и крылатых ракет морского базирования «Калибр». Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены по всем направлениям. Противник имеет значительные проблемы с логистикой, продолжает нести урон. На отдельных направлениях блокирует подразделения Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в связи с тем, что враг использовал почти весь комплект крылатых ракет морского базирования «Калибр» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе первых двадцати суток операции, он продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилых кварталах крупных городов с использованием вооружения неизбирательного действия.

«Война России против Украины длится 22-й день. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы. Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. Колонны бронетехники российской армии пытаются оцепить Киев и несколько областных центров недалеко от российской границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия до сих пор отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории и называет это «специальной операцией», которая имеет целью «демилитаризацию и денацификацию». Кремль также отрицает нападения на гражданских, несмотря на многочисленные доказательства противоположного, задокументированные СМИ.

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