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Зеленский вручил мэру Мелитополя орден За мужество

  • 17.03.2022, 23:15
  • 1,594
Зеленский вручил мэру Мелитополя орден За мужество

Городской глава провел пять дней в плену у российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом За мужество ІІІ степени городского голову Мелитополя Ивана Федорова. Об этом в четверг, 17 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Как известно, мэр Мелитополя пять дней провел в плену у российских оккупантов. Его освободили накануне, 16 марта, обменяв на девять пленных солдат срочников 2002-2003 годов рождения.

"С возвращением! Украина своих в беде не оставляет", - сказал Зеленский Федорову.

Руководитель временно оккупированного города в свою очередь сказал, что готов выполнять задачи по возвращению украинского Мелитополя.

Напомним, российские захватчики взяли в плен Федорова 11 марта во время его пребывания на своем рабочем месте. Мэру надели мешок на голову и вывели в неизвестном направлении.

Все эти дни мужчину пытали, чтобы завербовать на российскую сторону, однако он не совершил государственной измены.

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