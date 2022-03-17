Зеленский вручил мэру Мелитополя орден За мужество
- 17.03.2022, 23:15
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Городской глава провел пять дней в плену у российских оккупантов.
Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом За мужество ІІІ степени городского голову Мелитополя Ивана Федорова. Об этом в четверг, 17 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Как известно, мэр Мелитополя пять дней провел в плену у российских оккупантов. Его освободили накануне, 16 марта, обменяв на девять пленных солдат срочников 2002-2003 годов рождения.
"С возвращением! Украина своих в беде не оставляет", - сказал Зеленский Федорову.
Руководитель временно оккупированного города в свою очередь сказал, что готов выполнять задачи по возвращению украинского Мелитополя.
Напомним, российские захватчики взяли в плен Федорова 11 марта во время его пребывания на своем рабочем месте. Мэру надели мешок на голову и вывели в неизвестном направлении.
Все эти дни мужчину пытали, чтобы завербовать на российскую сторону, однако он не совершил государственной измены.