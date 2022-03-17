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В Украину пришел PayPal

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  • 17.03.2022, 23:23
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В Украину пришел PayPal

Уже сейчас можно привязать украинские карточки к платежной системе.

Платежная система PayPal официально заработала в Украине. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Теперь можно делать покупки в интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты», — отметил министр.

Он уточнил, что уже сейчас можно привязать украинские банковские карты и пользоваться. Федоров поблагодарил компанию за скорую реакцию по просьбе Украины и поддержку граждан во время войны.

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