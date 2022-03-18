Оккупанты разрушили Мемориал памяти Второй мировой войны в Харьковской области 18.03.2022, 0:18

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Одна из стел памятника упала от авиабомбардировки рашистов.

Российские войска разрушили монумент в честь погибших во Второй мировой войне на горе Кременец в Изюме Харьковской области. Об этом сообщил начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник.

Он отметил, что сегодня в небе над Изюмом летают только квадрокоптеры, потому что вчера ВСУ сбили над городом два самолета и один вертолет российских оккупантов.

"Теперь враги стремительно теряют превосходство в воздухе, но посмотрите, что эти варвары успели сделать с нашим городом.

Они разрушили Мемориал памяти Второй мировой войны на Кременце. Одна из стел памятника упала от их авиабомбардировки.

Фашисты! Не забудем! Не простим!" – написал Стрельник.

Он опубликовал видео с дрона российского Telegram-канала Mash, на котором видно мемориал.

Гора Кременец – комплексная памятка природы. На горе, кроме мемориала, находится телебашня и коллекция каменных баб, найденных на территории района.

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