Оккупанты разрушили Мемориал памяти Второй мировой войны в Харьковской области
- 18.03.2022, 0:18
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Одна из стел памятника упала от авиабомбардировки рашистов.
Российские войска разрушили монумент в честь погибших во Второй мировой войне на горе Кременец в Изюме Харьковской области. Об этом сообщил начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник.
Он отметил, что сегодня в небе над Изюмом летают только квадрокоптеры, потому что вчера ВСУ сбили над городом два самолета и один вертолет российских оккупантов.
"Теперь враги стремительно теряют превосходство в воздухе, но посмотрите, что эти варвары успели сделать с нашим городом.
Они разрушили Мемориал памяти Второй мировой войны на Кременце. Одна из стел памятника упала от их авиабомбардировки.
Фашисты! Не забудем! Не простим!" – написал Стрельник.
Он опубликовал видео с дрона российского Telegram-канала Mash, на котором видно мемориал.
Гора Кременец – комплексная памятка природы. На горе, кроме мемориала, находится телебашня и коллекция каменных баб, найденных на территории района.