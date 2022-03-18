Старейший банк США отказался от инвестиций в Россию 1 18.03.2022, 8:34

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Фото: Tony Webster/Flickr

Кредитная организация также пожертвовала миллион долларов на помощь Украине.

Старейший банк США - Bank of New York Mellon - отказался от инвестиций в российские ценные бумаги из-за вторжения России в Украину. Кредитная организация также пожертвовала 1 млн долларов на гуманитарную помощь украинским беженцам.

Об этом сообщает BNY Mellon.

"BNY Mellon един перед трагическими событиями, происходящих в Украине. Первоначально мы жертвуем 1 миллион долларов на гуманитарную помощь украинским беженцам", - говорится в заявлении.

Кроме того, BNY Mellon объявил о прекращении банковского бизнеса в России и приостановке инвестиций в российские ценные бумаги. В банке уточнили, что продолжат работать с многонациональными клиентами, которые зависят от услуг финансового учреждения по хранению и учету для управления рисками.

Отмечается, что отказ от инвестиций в российские ценные бумаги приведет к единовременному сокращению выручки примерно на 100 миллионов долларов в первом квартале, а также повлияет на годовой доход банка примерно на 80-100 миллионов долларов в будущем.

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