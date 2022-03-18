На сколько подорожали фрукты и овощи за год в белорусских магазинах 2 18.03.2022, 8:46

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Реальные ценники.

На днях intex-press.by проводил опрос жителей Барановичей, касающийся роста цен, и одна из жительниц города, работающая в сфере торговли, отметила резкое подорожание овощей и фруктов, в частности, перца. О том, что на плодово-овощную продукцию цены растут быстрее, говорят и цифры официальной статистики.

Журналисты взяли чеки из барановичских магазинов за март 2021 года и сравнили их с ценами в тех же торговых объектах на те же товары в марте 2022 года.

В их персональной продовольственной корзине оказались огурцы, помидоры, пекинская капуста, груши, бананы и картофель.

Сильнее всего за год подорожала пекинская капуста – более, чем в 2,5 раза. Если в марте 2021 года ее можно было купить по 2,49 рубля за килограмм, то в марте этого года в том же магазине ее продавали уже по 6,49 за кило.

Примерно в 2,5 раза подорожали и томаты. «Сливка» в марте 2021 года стоила 4,29 рубля за килограмм, а в марте 2022 года подорожала до 10,79 рубля.

Удивили ценой и бананы. Обычно их стоимость не превышала 4 рублей за килограмм. В прошлом году, к примеру, бананы продавали за 3,79-3,99 рубля. Но в этом году ценник на них взлетел почти до 6 рублей за кило!

Меньше всего за год выросли цены на свежие огурцы – примерно на 10%. Но вообще все без исключения продукты, попавшие в нашу корзину, выросли в цене. В среднем фруктово-овощная потребительская корзина подорожала за год более, чем в 1,5 раза.

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