Британская разведка: Неумолимые контратаки Украины остановили наступление РФ

Британская разведка: Неумолимые контратаки Украины остановили наступление РФ2
- 18.03.2022, 8:52
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Оккупанты перестали пополнять свои передовые войска даже предметами первой необходимости.
Разведка Великобритании сообщает, что непрекращающиеся украинские контратаки значительно ограничивают наступательный потенциал России в ее полномасштабной войне против Украины.
Как отмечает ведомство в Twitter, эти действия украинских защитников вынуждают РФ отвлекать большое количество войск для защиты собственных линий снабжения.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 March 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 17, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/a5algmAMCg
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mZIb3wyBG4
По данным британской разведки, логистические проблемы оккупантов продолжают препятствовать захлебывающемуся вторжению России в Украину.
В сообщении также говорится, что нежелание маневрировать по пересеченной местности, отсутствие контроля над воздухом и ограниченные возможности наведения мостов не позволяют РФ эффективно пополнять свои передовые войска даже предметами первой необходимости, такими как продовольствие и топливо.