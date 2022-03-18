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Британская разведка: Неумолимые контратаки Украины остановили наступление РФ

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  • 18.03.2022, 8:52
  • 8,298
Британская разведка: Неумолимые контратаки Украины остановили наступление РФ

Оккупанты перестали пополнять свои передовые войска даже предметами первой необходимости.

Разведка Великобритании сообщает, что непрекращающиеся украинские контратаки значительно ограничивают наступательный потенциал России в ее полномасштабной войне против Украины.

Как отмечает ведомство в Twitter, эти действия украинских защитников вынуждают РФ отвлекать большое количество войск для защиты собственных линий снабжения.

По данным британской разведки, логистические проблемы оккупантов продолжают препятствовать захлебывающемуся вторжению России в Украину.

В сообщении также говорится, что нежелание маневрировать по пересеченной местности, отсутствие контроля над воздухом и ограниченные возможности наведения мостов не позволяют РФ эффективно пополнять свои передовые войска даже предметами первой необходимости, такими как продовольствие и топливо.

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