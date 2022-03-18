«Это люди абсолютно безграмотные»: мэр Мелитополя рассказал, чего от него хотели оккупанты 7 18.03.2022, 9:10

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Иван Федоров

Глава украинского города провел в плену пять дней.

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров, которого пять дней удерживали российские оккупанты, рассказал в интервью "Настоящему времени" 17 марта, что они требовали от него заявления об увольнении и "еще какие-то документы".

Федорова удерживали в СИЗО Мелитополя. Мэр рассказал, что эмоционально там было находиться "достаточно сложно".

"В камере, когда со мной были переговоры, когда от меня нужно было что-то получить, порой находилось пять, шесть, семь военных вокруг меня с оружием. Они меня руками не трогали, но поверьте, семь человек с оружием, находящихся рядом, достаточно, чтобы внушительно довести свою позицию. Либо в соседней камере кого-то пытали – и были слышны крики, которые психологически давят так, что это абсолютно точно можно сопоставить с давлением, с пытками и так далее", – сказал мэр.

По словам Федорова, ему выдвигали ряд требований.

"От меня хотели получить заявление об увольнении, от меня хотели получить какие-то документы на назначение каких-то заместителей, на исполнение каких-то обязанностей. Но эти люди абсолютно безграмотные, не понимают в украинском законодательстве – что мэр своим росчерком пера не может уволиться с работы, что отставку должны принять депутаты городского совета. Они не понимают, что мэр не может назначить заместителя, за это должны проголосовать депутаты городского совета", – рассказал Федоров.

Кроме того, оккупанты требовали, чтобы он дал своей команде указания работать под российскими флагами и "с непонятными исполняющим обязанности мэра".

"После они хотели, чтобы я дал указание коммунальным предприятиям продолжить работать. Вот такие были задачи. Их задача была одна: чтобы я сидел в СИЗО, а город жил своей жизнью. А так не будет", – сказал Федоров.

Он сообщил, что в СИЗО подписал ряд документов, "которые не несут никакой юридической ценности", и подчеркнул, что в том числе благодаря этому ему "удалось остаться целым в СИЗО".

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