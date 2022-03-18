Мэр Львова: Российские ракеты ударили в районе Львовского аэропорта 1 18.03.2022, 9:20

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На окраине города начался пожар.

Во Львове 18 марта около 6:30 прогремели взрывы, после которых на окраине города произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Львова Андрея Садового.

Он отметил, что российские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта.

"Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В постройках нашего АТП-1 повреждены окна. Ситуация на месте уточняется и будет опубликована впоследствии. Будьте осторожны, следуйте указаниям при воздушной тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов", - заявил глава города.

По словам советника главы МВД Вадима Денисенко, данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео со Львова, на котором видны густые клубы дыма.

Позже мэр Львова уточнил информацию: несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу, его здания уничтожены.

Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет. На месте работают спасатели и коммунальные службы.

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