Стивен Спилберг вместе с женой пожертвовали $1 миллион Украине 1 18.03.2022, 9:19

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Стивен Спилберг

Они выделили деньги нескольким организациям.

Американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг вместе с женой, актрисой Кейт Кэпшоу пожертвовали 1 миллион долларов на гуманитарную помощь в Украине. Они выделили деньги нескольким организациям, пишет nv.ua.

Через свой благотворительный фонд Hearthland Foundation Спилберг и Кэпшоу выделили деньги нескольким организациям в Украине и за ее пределами, в том числе Polish Red Cross, Polish Humanitarian Action, World Central Kitchen, Hebrew Immigrant Aid Society и Urgent Action Fund.

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