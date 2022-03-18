закрыть
18 марта 2022, пятница, 10:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украине подешевело автомобильное топливо

  • 18.03.2022, 9:35
  • 3,530
В Украине подешевело автомобильное топливо

Цены снижены с сегодняшнего дня.

С сегодняшнего дня цены на топливо в Украине снизятся. Теперь дизтопливо будет стоить на 5 грн дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 за литр), бензин - более чем на 7 грн дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн за литр).

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Украины.

Как отмечается в сообщении, это произошло благодаря тому, что Верховная рада приняла правительственный законопроект об отмене акциза на топливо и снижение ставки НДС с 20% до 7%.

"Таким образом, мы достигаем баланса, когда за счет радикального снижения налогов цена снижается", - говорится в сообщении.

Верховная рада 15 марта приняла закон об отмене акциза на топливо и снижение ставки НДС с 20% до 7% (№ 7137-д).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип
Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип
Горжусь тем, что я белоруска
Горжусь тем, что я белоруска Наталья Радина
Это война никому не нужна
Это война никому не нужна Валерий Сахащик