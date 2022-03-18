В Украине подешевело автомобильное топливо 18.03.2022, 9:35

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Цены снижены с сегодняшнего дня.

С сегодняшнего дня цены на топливо в Украине снизятся. Теперь дизтопливо будет стоить на 5 грн дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 за литр), бензин - более чем на 7 грн дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн за литр).

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Украины.

Как отмечается в сообщении, это произошло благодаря тому, что Верховная рада приняла правительственный законопроект об отмене акциза на топливо и снижение ставки НДС с 20% до 7%.

"Таким образом, мы достигаем баланса, когда за счет радикального снижения налогов цена снижается", - говорится в сообщении.

Верховная рада 15 марта приняла закон об отмене акциза на топливо и снижение ставки НДС с 20% до 7% (№ 7137-д).

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