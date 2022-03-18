Что ждет белорусский автомобильный рынок? 5 18.03.2022, 9:50

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В ближайшее время автолюбители столкнутся с дефицитом.

Белорусам не привыкать к финансовым кризисам. Но в этот раз напряглись даже те, кто не обременен кредитами и имеет стабильный источник дохода, пишет для abw.by Андрей Ахрем.

А каково людям, которые рискуют остаться без работы или уехать из страны, имея при этом обязательства перед банками? У них и спросим, но сначала немного рассуждений о возможных перспективах белорусского автомобильного рынка.

Если говорить о сегменте новых автомобилей, то очевиден возможный уход с белорусского рынка ряда марок. Их место могут занять другие бренды, в первую очередь китайские. Но при отсутствии доступных кредитов спрос на новые авто не будет таким, как раньше.

Европейская "бэушка" вряд ли куда-то денется. Да, какие-то трудности с оплатой и доставкой могут возникать, но не очень верится, что европейцы, много лет с удовольствием продававшие в РБ или РФ отработавшие свое машины, из принципа перестанут это делать. Возможен вариант, в котором не будут продавать российским покупателям, а белорусам – пожалуйста, дальше сами разберитесь.

Никуда не должны исчезнуть и американские авто. При невозможности доставки напрямую из США эти машины наверняка поедут к нам через Грузию или Армению.

Но с учетом снижения реальных доходов населения в валютном эквиваленте купить свежее авто из-за границы станет гораздо сложнее.

Что касается запчастей, смазочных материалов, шин, стекол, аккумуляторов и т.д., то в ближайшее время действительно не исключен их дефицит. Если санкции будут работать как предполагается, то российские заводы в самом деле рискуют остаться без высокой химии и натурального каучука для шин, присадок для масел и других необходимых в производстве компонентов. А европейские бренды могут прекратить поставки своей продукции.

Но свято место пусто не бывает, и если есть рынок с повышенным спросом, то найдутся компании, которые будут готовы на него зайти с конечным продуктом. Это могут быть как азиатские и даже латиноамериканские производители, так и вполне известные европейские, товар которых где-нибудь в Турции упакуют в другую обертку. Впрочем, если санкции в адрес Беларуси будут менее суровыми, чем в отношении РФ, нельзя исключать вариант, что местом смены обертки может стать и РБ. А дальше сами разберитесь.

С поставками компонентов для российских заводов наверняка также возможны варианты решения проблемы.

В общем, в ближайшее время рынок действительно будет штормить, возможен дефицит по многим позициям, особенно редким. Но в дальнейшем ситуация с запчастями и всем остальным должна нормализоваться. Правда, это лишь видение перспектив рынка автором при условии, что не случится новых событий, после которых снизу постучат.

Даже если на рынке будут автомобили, шины, запчасти, масла и все, что необходимо для нормального обслуживания и эксплуатации, остается открытым вопрос: смогут ли белорусы все это себе позволить? Уже сегодня некоторые автовладельцы по разным причинам готовы избавиться от недавно приобретенных машин, в том числе чтобы рассчитаться по кредитным обязательствам.

Так собирается поступить Павел, пересевший в октябре прошлого года на свежее авто из Европы: "Нужно погасить кредит за квартиру. Покупка машины осенью случилась максимально не вовремя и не в тему. Оставив валюту под подушкой, уже оплатили бы все по новому курсу. Взамен можно взять что-то более дешевое, но с апреля есть вероятность остаться без работы. Тогда и машина не особо нужна. К потере работы, девальвации и всему такому я был готов, но по отдельности. А тут все резко и сразу рухнуло так, что даже никакого запасного плана нет".

Следующий спикер в конце 2021 года приобрел в кредит Geely Atlas Pro. На вопрос о том, нет ли сегодня сложностей с выплатами и не жалеет ли он о покупке, Анатолий дал неожиданный ответ: "Я уже в Варшаве, поэтому мне только деньги будет сложно переводить. Уехали на машине еще в начале марта, так как перспективы у IT-сферы в РБ, на мой взгляд, нулевые, хотя были и другие мотивы. Самый интересный вопрос – где теперь Geely обслуживать? В первую очередь придется поехать к дилеру Volvo, а там будет видно".

У Романа в семье два автомобиля. Мы поинтересовались, не планирует ли он продать один из них, чтобы снизить расходы, и узнали, что в перспективе могут быть проданы оба: "Машины стоят в паркинге, мы находимся в Турции. До отъезда я успел оформить генеральную доверенность на отца. Если придется здесь задержаться на срок более девяти месяцев, наверняка буду продавать обе. Компания, в которой я работаю, предложила сотрудникам уехать хотя бы на время, чтобы минимизировать риски санкций и потери клиентов. Часть согласилась, часть осталась. Теперь работаем удаленно. В целом в Турции сейчас приятнее, чем в Грузии или Армении. Страна намного больше, а людей в нее свалило меньше. Цены на жилье не изменились, дискриминации нет, события в Украине здесь никого не волнуют".

Павел, в семье которого тоже две машины, сказал, что ни одну из них продавать не планирует: "Зачем? Баксы в тумбочке жить не помогут. Обе машины ликвидные – всегда можно относительно быстро "слить" по низу рынка. Prius супердешевый в обслуживании, но и ездит он намного больше, чем Octavia, на которой перемещается жена. В результате траты на обслуживание размазываются по времени, все это не выглядит дорогим".

Существуют и другие статьи расходов, которые могут быть заморожены.

"Сегодня нахожусь в Ереване, на работе меня как критично важного сотрудника попросили куда-нибудь уехать на пару недель. "Сваливать" с концами не хочу, но если придется, то машину, скорее всего, буду продавать. Так как у меня дешевый неликвид, это вряд ли получится, но особо страдать по этому поводу не буду. Больше волнует незаконченная стройка дома. "Инженерка" в этом году точно отменяется. Поэтому постараюсь сделать так, чтобы дом смог какое-то время простоять в том виде, в котором он есть сейчас", – рассказал нам Алексей.

Разговоры с людьми позволяют спрогнозировать еще одну тенденцию: через некоторое время на вторичном рынке может появиться ощутимое количество предложений хороших обслуженных машин по невысоким ценам. Покидают страну зачастую айтишники, которые, имея высокие по белорусским меркам зарплаты, могли позволить себе содержать автомобили в хорошем техническом и визуальном состоянии и в случае отъезда на длительное время будут вынуждены их продавать.

Bердикт

Спрос на новые и свежие автомобили из-за границы в ближайшее время наверняка упадет. Те, кто недавно купил себе машины и в дальнейшем не лишится дохода, будут продолжать на них ездить. И вполне вероятно, что в течение пяти-семи лет вместо стандартных двух-трех. Безусловно, многим придется продать свои современные авто, пересев на более дешевые варианты.

Тотальный дефицит автозапчастей, шин, масла и т.д. вряд ли случится. Вопрос – сколько все это будет стоить? Те, кто привык использовать в своих автомобилях оригинальные запчасти или аналоги ведущих поставщиков на конвейеры, с большой вероятностью будут вынуждены отдавать предпочтение более дешевым заменителям. Ну а люди, владевшие старыми дешевыми машинами, которые обслуживались от случая к случаю по принципу "абы ехала", могут либо избавиться от них, либо превратить в дворовую недвижимость, которая будет использоваться только в случае крайней необходимости, представляя при этом реальную опасность на дороге.

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