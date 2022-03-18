Алексей Арестович - лукашистам: Подумайте, чем путинская авантюра закончится лично для вас

Алексей Арестович - лукашистам: Подумайте, чем путинская авантюра закончится лично для вас6
- 18.03.2022, 9:52
- 8,158
Нынешнему режиму в Беларуси давно дал оценку белорусский народ.
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал заведенное на него в Беларуси уголовное дело.
«Нынешнему режиму в Беларуси давно дал оценку белорусский народ.
И я его (народ) понимаю.
Представители этого режима даже дело квалифицировать не могут, как следует.
Я сказал — «только те пути, по которым движутся российские войска».
И прямо добавил — не трогайте остальные.
Это призыв к акту войны, а не к терроризму.
А между прочим Беларусь участвует в военной агрессии против Украины, предоставляя свою территорию, военную и гражданскую инфраструктуру российским войскам, совершающим многочисленные преступления против Украины, а со вчерашнего дня, по квалификации Международного суда ООН, — геноцид украинского народа.
Таким образом, мои призывы абсолютно законны с точки зрения международного права.
А вот ваше соучастие в геноциде — нет.
Причем, «нет» без срока давности и амнистии, гаврики.
Так что вы там подумайте, великие юристы «генпрокуратуры Беларуси». Над квалификациями. Над тем — кто кого будет судить.
И возможно — скорее, чем вам кажется.
Подумайте, чем путинская авантюра закончится лично для вас, после того как Путин окончательно проиграет. И для режима, который вы взялись представлять, насилуя собственный народ.
Сегодня и Совет Европы приостановил свои контакты с Минском. Прикиньте — куда дует ветер.
И еще учтите.
Я ведь могу начать некоторое время суток начать посвящать лично вам и тем, кого вы представляете.
А вы уверены, что это вам нужно?
А ну как наши барышни придут вступиться за меня?
А ведь даже мы их боимся.
Думайте», — написал Арестович в фейсбуке.