Алексей Арестович - лукашистам: Подумайте, чем путинская авантюра закончится лично для вас 6 18.03.2022, 9:52

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Алексей Арестович

Нынешнему режиму в Беларуси давно дал оценку белорусский народ.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал заведенное на него в Беларуси уголовное дело.

«Нынешнему режиму в Беларуси давно дал оценку белорусский народ.

И я его (народ) понимаю.

Представители этого режима даже дело квалифицировать не могут, как следует.

Я сказал — «только те пути, по которым движутся российские войска».

И прямо добавил — не трогайте остальные.

Это призыв к акту войны, а не к терроризму.

А между прочим Беларусь участвует в военной агрессии против Украины, предоставляя свою территорию, военную и гражданскую инфраструктуру российским войскам, совершающим многочисленные преступления против Украины, а со вчерашнего дня, по квалификации Международного суда ООН, — геноцид украинского народа.

Таким образом, мои призывы абсолютно законны с точки зрения международного права.

А вот ваше соучастие в геноциде — нет.

Причем, «нет» без срока давности и амнистии, гаврики.

Так что вы там подумайте, великие юристы «генпрокуратуры Беларуси». Над квалификациями. Над тем — кто кого будет судить.

И возможно — скорее, чем вам кажется.

Подумайте, чем путинская авантюра закончится лично для вас, после того как Путин окончательно проиграет. И для режима, который вы взялись представлять, насилуя собственный народ.

Сегодня и Совет Европы приостановил свои контакты с Минском. Прикиньте — куда дует ветер.

И еще учтите.

Я ведь могу начать некоторое время суток начать посвящать лично вам и тем, кого вы представляете.

А вы уверены, что это вам нужно?

А ну как наши барышни придут вступиться за меня?

А ведь даже мы их боимся.

Думайте», — написал Арестович в фейсбуке.

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