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Российская экономика закончилась 28 февраля

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  • 18.03.2022, 10:12
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Российская экономика закончилась 28 февраля

Дефолт наступит очень быстро.

Западные санкции против России за ее полномасштабную войну против Украины сломают экономику этой страны, заявил старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

В эфире телемарафона он назвал западные санкции мощными, добавив, что не важно, о каких именно ограничениях идет речь, ведь сейчас просто неприлично торговать с Россией, сообщает «Суспільне».

«Они сломают российскую экономику немедленно. Можно сказать, что российская экономика завершилась 28 февраля», — отметил Аслунд.

Как считает экономист, уже вскоре Россия лишится возможности обслуживать свой внешний долг, который она платит рублями, когда нужно — долларами.

«Тогда как это называется? Я думаю, что дефолт наступит очень быстро», — резюмировал Аслунд.

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