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«Загоняют нас на БТРах против танков, из батальона человек 70 осталось»

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  • 18.03.2022, 10:34
  • 11,084
«Загоняют нас на БТРах против танков, из батальона человек 70 осталось»

Российский оккупант признался, что таких потерь не было даже в Чечне.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал новый перехват телефонных разговоров российских оккупантов:

«- У нас за сегодняшний бой человек пятнадцать 300-х и много 200-х. Нас со всего батальона человек 70 осталось!

- Загоняют нас на БТРах против танков! Тут пацаны которые в Чечне воевали говорят что такого не было», — жалуются на огромные потери оккупанты.

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