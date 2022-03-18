«Загоняют нас на БТРах против танков, из батальона человек 70 осталось»7
- 18.03.2022, 10:34
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Российский оккупант признался, что таких потерь не было даже в Чечне.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал новый перехват телефонных разговоров российских оккупантов:
«- У нас за сегодняшний бой человек пятнадцать 300-х и много 200-х. Нас со всего батальона человек 70 осталось!
- Загоняют нас на БТРах против танков! Тут пацаны которые в Чечне воевали говорят что такого не было», — жалуются на огромные потери оккупанты.