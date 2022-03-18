Счастливая старость в бункере или виселица: что ждет Путина 7 Дмитрий Гудков

18.03.2022, 10:35

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Дмитрий Гудков

Вовремя принять яд удается не всем военным преступникам.

Многие пишут, что Путин стал оправдываться, мол, почувствовал, что что-то идет не так. Не согласен. Думаете, у Путина еще осталась связь с реальностью? – Зря.

Города Украины продолжают бомбить. Прямо во время его выступления. Рефлексировать Путин не способен уже давно: у него миссия.

Вначале было просто воровство, потом понадобилось его оправдать – появилась Украина. А дальше бункер – и полный отрыв от реальности.

Он не будет ни перед кем извиняться. Он давно забыл, что такое нормальные люди: их через шесть метров стола не видно, на хромакее не показывают. Единственное возможное для него извинение – это скамья подсудимых в Гааге, где как раз заинтересовались "национальным лидером". Преступником, убивающим детей.

Он "извиняется" – ракеты летят по жилым домам. Он "оправдывается" – танки едут по чужой стране.

Он сделал все, чтобы обеспечить себе счастливую старость в бункере. Уничтожил суды, отказался от ЕСПЧ, вышел (загодя!) из-под юрисдикции Международного уголовного суда. Только нацистских преступников не спрашивали, согласны ли они на Нюрнберг.

А раз негодяю и его подельникам так нравится смертная казнь – пусть посмотрят на кадры того, что натворили, и тамошней виселицы. Принять яд перед ней удалось не всем.

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»

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