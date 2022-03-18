Стало известно, сколько на сегодняшний день потеряли войска РФ в Украине

Стало известно, сколько на сегодняшний день потеряли войска РФ в Украине5
- 18.03.2022, 10:41
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Озвучены новые данные Генштаба ВСУ.
Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили более 14 тысяч военнослужащих. При этом россияне потеряли 450 танков и более 100 вертолетов.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника на 18 марта ориентировочно составили:
личного состава - около 14 200 человек
танков - 450 единицы
боевых бронированных машин - 1 448 единиц
артиллерийских систем - 205 единица
РСЗО - 72 единиц
средства ПВО - 43 единиц
самолетов - 93 единица
вертолетов - 112 единиц
автомобильной техники - 879 единиц
корабли/катера - 3 единицы
цистерн с ГСМ - 60 единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 единиц
специальная техника - 11.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.