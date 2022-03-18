Стало известно, сколько на сегодняшний день потеряли войска РФ в Украине 5 18.03.2022, 10:41

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Озвучены новые данные Генштаба ВСУ.

Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили более 14 тысяч военнослужащих. При этом россияне потеряли 450 танков и более 100 вертолетов.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника на 18 марта ориентировочно составили:

личного состава - около 14 200 человек

танков - 450 единицы

боевых бронированных машин - 1 448 единиц

артиллерийских систем - 205 единица

РСЗО - 72 единиц

средства ПВО - 43 единиц

самолетов - 93 единица

вертолетов - 112 единиц

автомобильной техники - 879 единиц

корабли/катера - 3 единицы

цистерн с ГСМ - 60 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 единиц

специальная техника - 11.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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