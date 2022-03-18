На «Гродно Азоте» произошла остановка цеха «Аммиак-4» 18.03.2022, 10:44

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Цех стал минимум на сутки

Сегодня в 5:10 утра на «Гродно Азот» в цехе «Аммиак-4» произошел технический сбой в работе оборудования отделения очистки. Техническое происшествие привело к перебоям в работе цехов «Карбамид-4» и «Карбамид-2».

Об этом сообщает «Беларусь за МКАДом».

Цех «Аммиак-4» моментально остановила сработавшая в штатном режиме автоматика. Теперь производство в нем простоит около суток, именно столько потребуется специалистам для устранения причин аварии и повторного запуска оборудования.

Есть ли угрозы для жизни и здоровья гродненцев и экологии города, пока неизвестно.

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