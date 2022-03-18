закрыть
18 марта 2022, пятница, 11:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Триумф» бессилия

  • Игорь Эйдман
  • 18.03.2022, 11:09
  • 7,766
«Триумф» бессилия
Игорь Эйдман

Ему дальше Волновахи не пройти.

Итальянский фашизм и немецкий нацизм опирались на энтузиазм амбициозной и агрессивной молодежи. Гитлер и Муссолини были относительно молоды, а их черно и коричневорубашечники – совсем юны. И сами их преступные идеологии, молодые и задиристые, были похожи на мировоззрение безбашенного криминального подростка, ушедшего из дома…

Сейчас в России у власти другой, пенсионерский, старперский, импотентский фашизм. Путин стар, главная его опора в стране – тоже далеко не молодые люди. Именно они, судя по опросам и моим личным наблюдениям, охотнее всего поддерживают диктатора и войну.

Путинский режим сам напоминает злобного старика-параноика, постоянно ноющего, что его обижают молодые родственники (особенно невестка-украинка), и тяжело им мстящего. У старика: импотенция, колит, геморрой, склероз и еще целый букет болезней. Ему уже не доступны простые радости жизни. Он ненавидит всех вокруг и оживляется только во время коммунальных скандалов и злобных эскапад против окружающих.

Посмотрите на выступления Путина, это же сплошной поток жалоб, обид и брани; типичное старческое брюзжание на весь мир. Такой же психотип у большинства наиболее стойких путинистов.

Молодежь идеологизирована в наименьшей из всех возрастных групп степени. У пушечного мяса, которое послали в поход на Украину, нет ни малейшего энтузиазма, это абсолютно демотивированные, испуганные люди (достаточно послушать записи их разговоров с родственниками). Энтузиазм захватчиков есть у помятых жизнью гаражных мужиков и доминошных пенсионеров, но они, к счастью, удовлетворяют свою похоть насильников не на полях сражений, а сами с собой у телевизоров.

У нацистов был "Триумф воли", именно энергия молодых оболваненных энтузиастов позволила Гитлеру захватить большую часть Европы. У Путина – триумф злобного старческого бессилия, импотенции и маразма. Ему дальше Волновахи не пройти.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип
Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип
Горжусь тем, что я белоруска
Горжусь тем, что я белоруска Наталья Радина
Это война никому не нужна
Это война никому не нужна Валерий Сахащик