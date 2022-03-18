Бывший вице-премьер РФ Дворкович ушел с поста председателя фонда «Сколково» 3 18.03.2022, 11:27

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Аркадий Дворкович

Ранее он высказался против войны в Украине и был обвинен в «национал-предательстве».

Председатель фонда «Сколково» , экс вице-премьер России Аркадий Дворкович принял решение покинуть пост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его представителя.

«Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя Фонда «Сколково» и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках «Большого Сколково», — уточнил представитель общественного деятеля.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE), президентом которой является Дворкович, временно отстранила спортсменов из России и Беларуси, следуя «рекомендациям Международного олимпийского комитета». Дворкович также дал интервью изданию Mother Jones, в котором выступил за мирное урегулирование ситуации в Украине.

На этом фоне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия «выступает за немедленное увольнение Дворковича». Причиной такого требования стали комментарии Дворковича об украинском кризисе. «Это ничто иное как то самое национал-предательство, то самое поведение пятой колонны, о которых сегодня говорил президент», — добавил Турчак.

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