Какие и за сколько продают брошенные дома в деревнях Минской области? 1 18.03.2022, 11:45

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Есть варианты за 1 базовую.

План распродать все ветхие дома в деревнях с изъянами. Самые «живые» исполкомы Минской области периодически выставляют на аукцион бесхозные постройки, но вот за хатами не то чтобы ажиотаж. Не берут даже за одну базовую. Хотя казалось бы — куда еще дешевле? Но, может, все и изменится: весна уже греет первыми лучами, и каждому, у кого есть сердце, хочется выехать за пределы города, пишет «Онлайнер».

Оказалось, что минские «забросы» никому не светят: администрации районов находят наследников, а те, узнав, что на их счастье «покушаются», берут ноги в руки и наводят порядок: не самому жить, так продать, выручив хорошие деньги. В деревнях, особенно отдаленных, все по-другому.

24 марта уже в который раз будет пробовать найти хозяев «заброс» из деревни Андоловщина Вилейского района. 25 соток земли, 30 «квадратов» и абсолютная уединенность. Цена вопроса — одна базовая. И это при том, что земельный участок уже оформлен, а дом не в самом разрушенном состоянии. Этот объект уже предлагали за одну базовую еще в декабре, желающих не нашлось.

За 400 рублей (или $120 по нынешнему курсу) можно прикупить домик по улице Яблоневой в деревне Глебенки. Тоже раздолье — 25 соток земли и 37 «квадратов». Участку присвоен кадастровый номер, есть центральное электроснабжение. Сущие копейки за такой надел.

По второму разу (правда, почему-то без снижения цены) ищут хозяев и для двух добротных домов в деревне Сутьки и Костеневичи (подробнее про хаты и деревни можно почитать тут). Просят 5300 и 5200 соответственно. Еще до нового года это была одна сумма, теперь — совсем другая (все-таки очень многие из нас хранят сбережения в долларах и евро, а те заметно окрепли). Симпатичные дома, ладные участки по 25 соток. Считай, готовая дача. Только и надо возместить затраты, связанные с проведением аукциона и оценкой, а также восстановить документы.

Ели все сделать быстро, можно даже успеть вписаться в огороднический сезон. Да, рассаду, скорее всего, придется покупать, а нее выращивать самостоятельно, но зато грядки порадуют летом: отдушина для городских и натуральный продукт.

Аукцион по продаже недвижимости состоится в следующий четверг, 24 марта.

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