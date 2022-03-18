В Одесской области ВСУ сбили российскую ракету морского базирования 1 18.03.2022, 11:57

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Фото: Getty Images

Крылатыми ракетами с моря РФ обстреливает города Украины.

Украинские защитники около 5:00 в пятницу, 18 марта, сбили крылатую ракету, запущенную с моря. Это произошло в небе над Одесской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Сегодня, 18 марта, в 5 часов утра в небе над Одесской областью зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВСУ сбитая вражеская крылатая ракета морского базирования", - говорится в сообщении.

Крылатыми ракетами с моря РФ обстреливает города Украины. Сегодня утром из акватории Черного моря шесть ракет были выпущены по Львову.

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