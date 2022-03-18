В Одесской области ВСУ сбили российскую ракету морского базирования

В Одесской области ВСУ сбили российскую ракету морского базирования1
- 18.03.2022, 11:57
- 5,606
Крылатыми ракетами с моря РФ обстреливает города Украины.
Украинские защитники около 5:00 в пятницу, 18 марта, сбили крылатую ракету, запущенную с моря. Это произошло в небе над Одесской областью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Одесской ОВА Сергея Братчука.
"Сегодня, 18 марта, в 5 часов утра в небе над Одесской областью зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВСУ сбитая вражеская крылатая ракета морского базирования", - говорится в сообщении.
Крылатыми ракетами с моря РФ обстреливает города Украины. Сегодня утром из акватории Черного моря шесть ракет были выпущены по Львову.