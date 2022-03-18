Четыре победы Украины: как империя зла стала слабее за один день 1 Владимир Вятрович, «Главред»

18.03.2022, 12:03

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Новости стратегического характера.

Каждый день этой войны несет бесчисленные страдания, разрушения, смерти дорогих нам людей – воинов и мирных жителей Украины.

Но благодаря героическому сопротивлению украинцев и поддержке всего цивилизованного мира каждый день этой войны приближает нашу победу.

Минувшие сутки принесли сразу четыре важных новости стратегического характера, которые значительно усилят Украину и ослабят нашего врага.

1. США предоставляют нам оружие на миллиард долларов (и это – только на этой неделе). Но главное – даже не сумма, главное – какое это оружие. А это как раз долгожданные мощные системы ПВО, которые помогут защитить наше небо от российских самолетов и ракет. 800 зенитных систем. Включая С-300. А еще – 9 тысяч Джавелинов и другого противотанкового оружия, а также стрелковое оружие и боеприпасы. Одновременно Великобритания заявила о поставках Украине самых быстрых в мире зенитных ракет Starstreak (британский аналог "Стингеров").

2. Международный суд ООН в Гааге обязал Россию немедленно прекратить военные действия в Украине, а также любую военную помощь так называемым "ЛДНР". Решение – обязательное к исполнению. А тот факт, что Россия его не выполняет, повлечет новые более жесткие санкции против государства-агрессора и облегчит возмещение нанесенного Украине ущерба за счет российских активов по всему миру.

3. Украина присоединилась к единой европейской энергосистеме ENTSO-E. Одновременно отсоединившись от совместной энергосистемы с Россией и Беларусью. Москва потеряла еще один рычаг влияния на Украину. А заодно – и на Молдову, которая автоматом вместе с нами перешла к единой энергосистеме Европы. Участие в этом "энергетическом Евросоюзе" означает, что теперь наша электроэнергия течет в Европу, а европейская – в Украину. Наши электрические сети –единое целое.

4. Россия исключена из Совета Европы. И речь идет о чем-то большем, чем членство в конкретной организации. Европейское сообщество, частью которого является Украина, больше не считает Россию частью европейской цивилизации. Россия не сможет больше использовать европейские политические или правовые механизмы для своей подрывной деятельности. Между Европой и российской империей зла проведена четкая граница.

Владимир Вятрович, «Главред»

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