Украинские военные обстреливают оккупантов снарядами с инструкцией, как сдаваться в плен 4 18.03.2022, 12:38

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Фотофакт.

Украинские военные обстреливают российских оккупантов специальными снарядами с инструкцией, как правильно сдаваться в плен.

Об этом у себя в Facebook сообщил пресс-секретарь 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Ярослав Галас.

«Артиллерийский дивизион 128-й отдельной горно-штурмовой бригады обстреливает территорию, где размещены российские войска, специальными снарядами, напакованными листовками с подробными инструкциями сдачи в плен», — отметил он.

122-миллиметровые снаряды взрываются в воздухе и листовки падают на позиции оккупантов.

В них детально расписан алгоритм сдачи в плен с гарантиями сохранения жизни, гуманного отношения, возможностью телефонного общения с родными в РФ, амнистии и возвращения домой после завершения боевых действий.

Кроме того, военным РФ, добровольно сдавшим оружие, выплачивается денежная компенсация в размере 5 миллионов рублей.

«Российские военные сдаются 128-й бригаде даже без листовок, однако инструкции с гарантиями будут дополнительным стимулом прекратить боевые действия и сложить оружие», — добавил Галас.

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