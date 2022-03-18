Украинские военные обстреливают оккупантов снарядами с инструкцией, как сдаваться в плен

Украинские военные обстреливают оккупантов снарядами с инструкцией, как сдаваться в плен4
- 18.03.2022, 12:38
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Фотофакт.
Украинские военные обстреливают российских оккупантов специальными снарядами с инструкцией, как правильно сдаваться в плен.
Об этом у себя в Facebook сообщил пресс-секретарь 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Ярослав Галас.
«Артиллерийский дивизион 128-й отдельной горно-штурмовой бригады обстреливает территорию, где размещены российские войска, специальными снарядами, напакованными листовками с подробными инструкциями сдачи в плен», — отметил он.
122-миллиметровые снаряды взрываются в воздухе и листовки падают на позиции оккупантов.
В них детально расписан алгоритм сдачи в плен с гарантиями сохранения жизни, гуманного отношения, возможностью телефонного общения с родными в РФ, амнистии и возвращения домой после завершения боевых действий.
Кроме того, военным РФ, добровольно сдавшим оружие, выплачивается денежная компенсация в размере 5 миллионов рублей.
«Российские военные сдаются 128-й бригаде даже без листовок, однако инструкции с гарантиями будут дополнительным стимулом прекратить боевые действия и сложить оружие», — добавил Галас.