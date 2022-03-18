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Певица Могилевская предрекла Украине красивую победу

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  • 18.03.2022, 12:44
  • 4,388
Певица Могилевская предрекла Украине красивую победу
Наталья Могилевская

По ее словам, у Путина нет никаких шансов выиграть эту войну.

Украинская певица Наталья Могилевская в эфире "Сніданок з 1+1" предрекла Украине "красивую" победу в войне, которую 24 февраля 2022 года развязала Россия, сообщает УНИАН.

Позже в своем Instagram она написала, что победа Украины будет очень красивой. И даже если останется всего один украинец, он все равно до последнего будет сражаться с оккупантами за свою страну.

"Это будет очень красивая победа. Я даже никакой другой мысли не допускаю. Нет шансов у этой кровавой войны и у этого безумного, сломанного человека. Нет, просто нет шанса. Я говорю, один останется украинец, и он один будет стрелять до конца, до последнего. Мы не сдадимся", – сказала певица.

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