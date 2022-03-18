Украинские «Рыцари зимнего похода» показали мастер-класс по уничтожению танков РФ
- 18.03.2022, 12:51
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Два выстрела — два попадания.
Бойцы ВСУ продолжают жечь бронетехнику российских оккупантов, используя украинские ракетные комплексы «Стунгна-П».
Новое видео с уничтожением танков ВС РФ опубликовала на своей странице в Facebook 28-я отдельная механизированная бригада имени «Рыцарей зимнего похода».
«Боевая работа расчета ПТРК «Стугна-П». Российские оккупанты нигде не скроются. Мастера своего дела работают и на больших дальностях», — отметили в Сухопутных войсках ВСУ.
Где именно было снято видео, не уточняется.