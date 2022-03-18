Украинские ПВО уничтожили три вражеских ракеты в небе над Винницкой областью 18.03.2022, 13:16

2,582

Ракеты сбили так, чтобы никто из гражданского населения не пострадал.

Силы противовоздушной обороны 18 марта сбили в небе над Винницкой областью три вражеских ракеты. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"В Винницкой области без боевых действий. Три ракеты над областью сегодня сбили ПВО - закрываем небо своими силами. Никто не пострадал", - отметил глава области.

Напомним, сегодня украинские военные уничтожили крылатую ракету морского базирования в Одесской области.

Кроме того, ПВО в Киевской области обезвредила российский истребитель Су-34. Он упал на временно оккупированной территории.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».