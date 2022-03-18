Крупнейший в мире речной порт остановил сотрудничество с Беларусью

Крупнейший в мире речной порт остановил сотрудничество с Беларусью4
- 18.03.2022, 13:59
- 10,182
Представительство компании в Минске окончательно закрыто.
Немецкая управляющая компания Duisburger Hafen AG крупнейшего в мире речного порта Дуйсбург полностью закрывает представительство Беларуси.
Об этом сообщает Центр Транспортных Стратегий (ЦТС).
"Duisburger Hafen AG, управляющая компания крупнейшего речного порта в мире Дуйсбург, полностью закрывает представительство Беларуси и избавится от своих активов в китайско-белорусских компаниях. Компания сообщила, что совет директоров, наблюдательный совет и акционеры приняли такое решение, учитывая войну в Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что представительство компании в Минске уже окончательно закрыто.
Генеральный директор Duisport Маркус Банген отметил, что компания критично относилась к своей деятельности там после выборов 2020 года и теперь хочет послать "четкий сигнал".
"Мы проводим четкую линию под нашими обязательствами в Беларуси", - добавили в компании.
Duisburger Hafen AG владеет и управляет портом Дуйсбург, а также работает со своими дочерними компаниями как Duisport Group.