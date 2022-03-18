Что происходит на шинном рынке в Беларуси? 5 18.03.2022, 14:20

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Прогноз крупных игроков шинного бизнеса.

Новости, потрясающие как бизнес, так и рядовых потребителей, выходят ежедневно на протяжении трёх недель. За это время о приостановке или сокращении производства заявили крупные иностранные бренды, имеющие свои заводы в Росии: Michelin, Bridgestone, Pirelli и Continental. На сегодня продолжают работу Yokohama и Nokian. Av.by попытался выяснить, как это отразится на белорусском рынке, и пообщались с крупными игроками шинного бизнеса.

Bridgestone на паузе, Nokian продолжает работать

Сразу журналисты обратились к представителям завода Bridgestone в Ульяновске. Там им официально подтвердили факт временного перерыва в работе.

— Продолжающийся кризис на Украине затронул многих людей и различные сферы бизнеса. Bridgestone тщательно анализирует его влияние на свою деятельность в этих сложных обстоятельствах, — говорится в пресс-релизе. — В настоящее время компания сталкивается с серьёзными проблемами, вызванными перебоями в цепочке поставок и логистике, волатильностью национальной и иностранной валют, которые серьёзно сказываются на возможности обеспечить стабильное производство в России.

— В связи с этим принято решение приостановить производство в Ульяновске, поставки в Россию и будущие инвестиции до дальнейшего уведомления. Производство будет приостановлено с 18 марта 2022 года, — сообщает российское представительство Bridgestone.

В документе также сказано, что «в настоящее время компания продолжит оказывать поддержку своим 1 100 сотрудникам во всех подразделениях и будет выплачивать заработную плату. Поскольку ситуация продолжает развиваться, глобальное и региональное руководство Bridgestone будет внимательно следить за изменениями и при необходимости гибко адаптировать планы».

Обстановка с финским брендом Nokian более однозначная, хотя стоит добавить слово «наверное». Представители компании очень осторожны в своих заявлениях после путаницы, произошедшей 25 февраля.

— Завод компании Nokian Tyres во Всеволожске (Ленинградская область) продолжает работать, — кратко ответили на запрос.

Напомним, 25 февраля российские СМИ стали распространять информацию о приостановке производства завода во Всеволожске. Чуть позже в тот же день выяснилось, что слова менеджера по коммуникациям финского офиса Nokian Tyres Тарьи Пеннанен были неверно интерпретированы.

— Компания сохраняет свою приверженность российскому рынку и производству в России. Недавние публикации в некоторых СМИ о том, что завод Nokian Tyres в России якобы останавливает свою деятельность, или о том, что рассматривается вопрос об уходе компании из России, абсолютно не соответствуют действительности. Наш завод продолжает работать в штатном режиме, мы будем обеспечивать поставки нашим российским клиентам так же, как и экспортные поставки, — цитировали в пресс-релизе слова Андрея Пантюхова, генерального директора «Nokian Tyres Россия».

Belshina: «Резких скачков стоимости не будет»

С просьбой прокомментировать обстановку на белорусском рынке шин и поделиться своими прогнозами журналисты обратились в ОАО «Белшина». Начальник управления маркетинга Андрей Каноник ответил на вопросы.

— Наше производство равномерно работает уже длительное время, если говорить про самые массовые направления — шины для легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Повышенный спрос сейчас действительно есть. Мы наблюдаем возросшее количество обращений к «Белшине» и заявок на поставки.

— Причины повышенного спроса понятны: валютная составляющая и неопределённость в том, будут ли представлены в принципе импортные шины на рынке Беларуси и России. Поэтому у наших крупных партнёров начинается работа по заполнению складов в преддверии летнего сезона. Надо понимать, что поток европейских брендов в Беларусь замедлился, а это приличная доля — около 30—40%. Речь про шины «старосветских» марок, производимые в России и поставляемые напрямую из ЕС. Естественно, все начинают смотреть на бюджетный сегмент, а там первое, что приходит на ум, — «Белшина».

С учётом приостановки отдельных заводов в РФ возникает логичный вопрос: стремится ли «Белшина» занять эту нишу за рубежом, когда у «домашнего» потребителя тоже повышенный интерес? А хватит ли производственных мощностей?

— Могу сразу и однозначно сказать: нет, — убеждает Андрей Каноник. — Доля «Белшины» на российском рынке составляет 5%, притом что РФ — и так наш основной торговый партнёр. В прошлом году мы поставили в Россию порядка 2 миллионов шин. Наши мощности по этому сегменту загружены фактически на 90%. Одномоментно увеличить и дополнительно дать не можем, что обусловлено нашими возможностями. Даже если обеспечим 100% мощности завода, то это будет лишь капля в море для рынка РФ.

— В России, наверное, больше переживают из-за ситуации в горно-обогатительной промышленности, где требуются крупногабаритные шины (КГШ) — как на БелАЗ. Там доля Bridgestone и Michelin уже порядка 80 процентов. Если говорить про массовый сегмент, то лидер российского рынка — компания Nokian, которая пока работает в штатном режиме. На заводе в Ленинградской области производят 15 миллионов шин. Один бренд Nokian равен практически всем вместе взятым иностранным производителям.

Отдельно в разговоре с представителем завода затронули тему импортных компонентов для белорусских шин.

— Натуральный каучук производится в Юго-Восточной Азии: Вьетнаме, Малайзии, Индонезии и так далее. Они никаких санкций не вводили против Беларуси и РФ. Плюс ко всему в легковой шине используется преимущественно синтетический каучук, а Россия является одним из основных производителей этого компонента. Вся прочая химия, которая, например, повышает износостойкость шин, — из Китая. Конечно, какие-то логистические цепочки порвались, но не полностью, чтобы завтра остановить завод.

Как отмечает Андрей Каноник, в марте цены на шины белорусского производства увеличились приблизительно на 10%.

— Мы ориентированы на внутренний рынок. Чтобы простой человек сильно не почувствовал, резких скачков стоимости делать не планируем. Всё будет стабильно и понятно — никаких колебаний, а дальше рассчитываем работать в данном ценовом диапазоне. Сырьевую часть, которая зависит от курса валюты, мы компенсируем, но это в пределах 6—7%.

— Насколько я знаю, наши фирменные магазины финансовые программы сворачивать не планируют. Наша внутренняя банковская система работает без сбоев, вся экспортная часть проходит по предоплате тоже со своевременным внесением всех платежей и без задержек.

«Спрос — на всё подряд, продажи хорошие»

Денис Скурат, представитель магазина Vior.by, подтвердил, что теперь интерес к продукции, мягко говоря, повышенный.

— Сейчас огромный спрос из-за скачка курса на… всё подряд! Люди думают, что все подорожает, поэтому те, у кого есть деньги и потребность в шинах, покупают их прямо сейчас. Продажи хорошие.

— Возможно, продажи не очень рентабельные, ведь все поднимают или пересчитывают стоимость, а магазины и импортёры не всегда зарабатывают при таком увеличении цен. Всё зависит от скорости: одни быстро на колебания реагируют, а другие — не так оперативно. Бывает, пока заказ прибывает со склада, стоимость в рублях несколько раз меняется из-за очередного изменения курса, но в валюте все стабильно. Так для магазина продажа выходит в «ноль», если не в минус. Нужно понимать, что это происходит именно в моменты, когда курс скачет.

— Из-за санкций шины большого числа брендов нельзя будет завезти. Временно или нет — никто не знает, точной информации пока нет. Сейчас отгрузки приостановлены многими предприятиями, например Hankook, Laufenn, Bridgestone. Сербские Taurus и Tigar, польские Kormoran — тоже на паузе. Украинские бренды Rosava и Premiorri не могут выполнять заказы из-за боевых действий. На российские производства (Nokian, Cordiant, Kama) и даже нашу «Белшину» идёт колоссальная нагрузка, — рассуждает представитель магазина. — Заводы не создадут продукции больше, чем способны. Как бы то ни было, спрос превышает предложение. Во многом из-за непонимания, сколько война в Украине продолжится.

— Рынок пустым не будет — всегда есть чем заменить ушедшие из продажи или пропавшие бренды. Другой вопрос, что это не сделаешь быстро. Даже из Китая товару придётся плыть минимум 90 дней. Пока шины произведут, отгрузят и доставят, пройдёт какое-то время. Скорее всего, за такой срок покупатель найдёт альтернативу, а сезон сменится.

Говоря про шины самых ходовых размеров, специалист магазина подчёркивает: нынешний спрос пока удаётся сдерживать за счёт складских запасов прошлых лет. Отчасти — благодаря недавним поставкам, которые успели прибыть в Беларусь.

— Вероятно, покупательская активность со временем упадёт, но останется дефицит. Некоторые производители, особенно бюджетного сегмента, не делают много размерностей: у той же «Белшины» больше R18 вариантов для легковушек нет, у Kama и Viatti — максимум R19. Закрыть все потребности рынка они не смогут. А сербы, которые в бюджетном сегменте обеспечивали разнообразие типоразмеров, ушли. Турецкие бренды могли бы сгладить назревающий дефицит, но из-за сложностей логистики автоматически увеличится цена. К зиме ситуация может измениться за счёт поставок китайских производителей.

— Более ощутимые потери могут коснуться компаний, которые занимаются шинами для коммерческого транспорта. Сам по себе это весьма специфический товар. Розничные магазины таким не занимаются, потому что там идёт другое ценообразование и маржа получается небольшой. Чаще всего это немассовые контракты с отсрочками по платежам, а нынешняя экономическая ситуация вынуждает многих импортёров и даже производителей поставлять на условиях полной предоплаты. При таких скачках курса вероятно несвоевременное погашение платежей.

По словам представителя Vior.by, из-за сильного колебания валютного курса стоимость отдельных позиций шин выросла вдвое. В среднем ценник подрос на 45%.

— Если ситуация не стабилизируется, то вся история выльется в большой дефицит. Многие продавцы уйдут, потому что ничего не привезут и не смогут существовать. Другой вариант предполагает сужение круга импортеров продукции (сейчас трудно говорить, насколько сильное), а наценка при этом возрастёт. Но подобное будет сделано не в целях нажиться на клиенте, а банально из соображений сохранения бизнеса. Если ситуация изменится и вернутся потоки поставок — цена будет падать.

В завершение разговора собеседник добавил, что в качестве временной меры магазину пришлось убрать акционные предложения, однако оплата по картам рассрочек как основной финансовый инструмент осталась.

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Накануне дня публикации, когда текст материала был уже готов, появилась новость от компании Pirelli. Иностранный бренд приостанавливает инвестиции в экономику РФ и сокращает деятельность своих российских заводов в Воронеже и Кирове.

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