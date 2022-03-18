Нидерланды заморозили российские активы на 200 миллионов евро 2 18.03.2022, 14:39

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За короткое время эта цифра возросла в 35 раз.

Объем российских активов, замороженных банками и другими финансовыми учреждениями в Нидерландах, вырос до 200 миллионов евро.

Об этом сообщает местное издание NOS со ссылкой на заявление главы Центрального банка страны Клааса Кнота.

Ранее министр финансов Нидерландов Сигрид Каг сообщала, что в банках, инвестиционных и пенсионных фондах страны замороженных активов насчитывается шесть миллионов евро. Позже Кнот объявил, что эта цифра значительно возросла.

"Я могу сказать, что за это время мы заморозили или арестовали более 200 млн евро", — сообщил он.

По его словам, большинство связей с Россией в Нидерландах осуществляется через трастовые компании.

"Бухгалтерские и налоговые отчетности оформляются там, но самих активов нет в Нидерландах. Нечего замораживать", — пояснил Кнот.

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