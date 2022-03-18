Австралия ввела новые санкции в отношении российских банков и олигархов 1 18.03.2022, 15:04

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На банки, которые теперь подпадают под ограничения, приходится около 80% всех активов в РФ.

Правительство Австралии ввело новые санкции в отношении 11 дополнительных российских банков и государственных учреждений. Новые санкции касаются и еще двух российских олигархов – Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга.

Об этом сообщает МИД Австралии.

Правительство Австралии подчеркнул, что большинство банковских активов России теперь подпадает под их действие санкций вместе со всеми организациями, которые управляют суверенным долгом России. Сегодняшний список включает Российский фонд национального благосостояния и Министерство финансов России.

В МИД также отметили, что Австралия нацелена на все российские госструктуры, которые ответственны за выпуск и управление суверенным долгом России.

Так на банки, которые теперь подпадают под австралийские санкции приходится около 80% всех банковских активов в России. В них входят Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанк, Радкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк и Московский кредитный банк.

В дополнение к 41 олигарху и ближайшим родственникам, на которых уже Австралия наложила адресные финансовые санкции и запретили поездки, добавились еще два миллиардера – Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, имеющие связи с бизнес-интересами в Австралии.

«Мы также продолжаем усиливать давление на санкции на олигархов, близких к Владимиру Путину», – говорится в сообщении.

Также в МИД подчеркнули, что приветствуют принципиальную позицию, которую заняли австралийские компании, объявив о шагах по прекращению связей с Россией в знак протеста против незаконной и ничем не оправданной войны Москвы против Украины.

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