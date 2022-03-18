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Российские оккупанты под Киевом отказываются выполнять приказы командования

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  • 18.03.2022, 15:12
  • 6,378
Российские оккупанты под Киевом отказываются выполнять приказы командования

Войска РФ уменьшили интенсивность наступления и перешли в оборону.

Глава военной администрации Киева, генерал Николай Жирнов заявил, что российские оккупанты на Киевщине не способны выполнять приказы командования.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военно-гражданской администрации, передает УНИАН.

"Противник перешел от наступления к обороне, поскольку солдаты оккупантов не способны выполнять боевые задачи за огромные потери и ранения личного состава", - отметил Жирнов.

По определенным направлениям оккупанты замедлились, уменьшили интенсивность наступления и перешли в оборону.

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