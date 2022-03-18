Марина Овсянникова, которая вышла с антивоенным плакатом в прямой эфир, уволилась с Первого телеканала 18.03.2022, 15:23

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Но остается в России.

Редактор Первого канала Марина Овсянникова, которая 14 марта в прямом эфире программы «Время» развернула плакат с призывом остановить военные действия на Украине, уволилась с телеканала. Об этом в своем телеграм-канале сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Заявление об увольнении женщина подала по собственному желанию — из-за несогласия с редакционной политикой канала.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel опубликовал интервью с Мариной Овсянниковой. Она рассказала журналистам о том, что работала редактором зарубежных новостей и «постоянно видела другую реальность, которую не показывает Первый канал».

Овсянникова отметила, что работа стала для многих журналистов гостелевидения тяжелым бременем.

«Но моим коллегам нужно кормить семьи. Они понимают, что не найдут другую работу в текущем политическом климате», — пояснила Овсянникова.

Экс-редактор заверила, что, несмотря на сложившуюся вокруг нее ситуацию, останется в России.

Напомним, 14 марта Марина Овсянникова ворвалась в студию вечернего эфира программы «Время» с антивоенным плакатом. До акции женщина разместила в своих соцсетях видеозапись, в которой осудила российскую военную операцию на Украине, а также призывала людей выходить на митинги.

15 марта Останкинский районный суд города Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей (почти 290 долларов) — ее признали виновной в организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

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