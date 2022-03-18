закрыть
18 марта 2022, пятница, 17:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Санкции остановили ремонт моста в Бобруйске

4
  • 18.03.2022, 15:46
  • 5,580
Санкции остановили ремонт моста в Бобруйске

Реконструкцию моста финансировал Европейский банк развития.

Санкции остановили ремонт моста в Бобруйске, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Европейский банк реконструкции и развития после начала войны в Украине отказался выделять 259 млн EUR на реконструкцию моста на автодороге М-3.

Теперь по словам генподрядчика работы остановлены минимум на 86 дней. Заказчик будет искать иные источники финансирования, и если найдут, то работа возобновится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип
Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип
Горжусь тем, что я белоруска
Горжусь тем, что я белоруска Наталья Радина
Это война никому не нужна
Это война никому не нужна Валерий Сахащик