Санкции остановили ремонт моста в Бобруйске4
- 18.03.2022, 15:46
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Реконструкцию моста финансировал Европейский банк развития.
Санкции остановили ремонт моста в Бобруйске, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Европейский банк реконструкции и развития после начала войны в Украине отказался выделять 259 млн EUR на реконструкцию моста на автодороге М-3.
Теперь по словам генподрядчика работы остановлены минимум на 86 дней. Заказчик будет искать иные источники финансирования, и если найдут, то работа возобновится.