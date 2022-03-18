Санкции остановили ремонт моста в Бобруйске 4 18.03.2022, 15:46

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Реконструкцию моста финансировал Европейский банк развития.

Санкции остановили ремонт моста в Бобруйске, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Европейский банк реконструкции и развития после начала войны в Украине отказался выделять 259 млн EUR на реконструкцию моста на автодороге М-3.

Теперь по словам генподрядчика работы остановлены минимум на 86 дней. Заказчик будет искать иные источники финансирования, и если найдут, то работа возобновится.

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