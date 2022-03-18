Болгария выслала 10 российских дипломатов 5 18.03.2022, 15:44

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У них есть трое суток на то, чтобы покинуть страну.

По предложению компетентных органов Республики Болгария, по согласованию с премьер-министром страны Кириллом Петковым, в пятницу десять российских дипломатов объявлены персонами нон грата.

Об этом сообщает «Укринформ», со ссылкой сайт внешнеполитического ведомства страны.

Замглавы МИДа Васил Георгиев сообщил об этом российскому послу Элеоноре Митрофановой. Российским дипломатам дан 72-часовой срок для выезда из страны.

По информации компетентных органов, указанные сотрудники посольства РФ осуществляли на территории Болгарии деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

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