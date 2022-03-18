Украина присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы 1 18.03.2022, 16:05

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Что это значит?

Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем. Об этом написал президент Владимир Зеленский в Twitter, передает liga.net.

"Украина стала членом энергетического Евросоюза. Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем. Теперь наша электроэнергия течет в ЕС, а европейская – в Украину", – сообщил Зеленский.

На данный момент украинская и европейская энергосистемы работают синхронно, подтвердил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

"Энергосистема Европы с сегодняшнего дня простирается от Мариуполя до Лиссабона", – добавил он.

Операторы Континентальной Европы ENTSO-E в настоящее время поддерживают стабильность украинско-молдавской энергосистемы после положительного анализа, подтвердившего, что аварийная синхронизация технически осуществима с рядом мер по обеспечению безопасности и надежности энергосистем, говорится в заявлении ENTSO-E.

ENTSO-E, европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, является ассоциацией сотрудничества европейских операторов системы передачи (TSO). 39 TSO-членов, представляющих 35 стран, несут ответственность за безопасную и скоординированную работу европейской электроэнергетической системы, крупнейшей взаимосвязанной электрической сети в мире. Помимо своей основной исторической роли в техническом сотрудничестве, ENTSO-E также является общим голосом TSO.

Украина подписала условия для присоединения к европейской энергосистеме в июне 2017 года. В 2021 году Укрэнерго прошло сертификацию как оператор системы передачи европейского образца. 8 марта министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина присоединится к европейской энергосистеме ENTSO-E в течение недели.

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